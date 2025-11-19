Spari a Pianura, 40enne ferito da 3 proiettili nel feudo del clan

Avrebbe litigato con alcuni giovani per futili motivi e, durante la discussione, uno di questi avrebbe estratto la pistola e gli avrebbe sparato, colpendolo tre volte alle gambe. Versione su cui sono in corso accertamenti, quella fornita al Pronto Soccorso di Fuorigrotta da un 40enne napoletano, arrivato nella notte con ferite da arma da fuoco agli arti inferiori; sarebbe avvenuto nel vicino quartiere Pianura, in via Evangelista Torricelli, roccaforte del clan Carillo-Perfetto.

Ferito nella notte a Pianura, 3 proiettili alle gambe

L'uomo, pregiudicato, è arrivato all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta intorno all'1 di oggi, 19 novembre. Ai sanitari, e successivamente agli agenti del commissariato Bagnoli, intervenuti sul posto a seguito della segnalazione arrivata dal Pronto Soccorso, G. B. ha raccontato di una lite che sarebbe avvenuta a Pianura con alcuni sconosciuti, durante la quale uno di questi gli avrebbe sparato. I medici hanno escluso il pericolo di vita e, dopo le medicazioni del caso, l'uomo è stato dimesso con prognosi di venti giorni salvo complicazioni.

Gli spari in via Torricelli

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli, che ha ascoltato il 40enne ed effettuato i sopralluoghi. Il ferimento, stando alle parole della vittima, sarebbe avvenuto in via Evangelista Torricelli, area ritenuta sotto il controllo del clan Carillo-Perfetto, attualmente egemone nel quartiere della periferia Ovest di Napoli. Al vaglio la possibilità che elementi preziosi per le indagini possano arrivare dalle telecamere di videosorveglianza installate in via Torricelli e lungo le strade delle vicinanze.