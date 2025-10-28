napoli
Spari a Bagnoli: lite in strada vicino alla chiesa, poi i colpi di pistola

Colpi di pistola segnalati nel tardo pomeriggio a Bagnoli, Napoli Ovest; dinamica in fase di ricostruzione, si sarebbe trattato di una lite.
A cura di Nico Falco
Dei colpi di pistola sono stati segnalati a Bagnoli, quartiere della periferia occidentale di Napoli, nel tardo pomeriggio di oggi, 28 ottobre; sarebbero stati esplosi in via Enea, a pochi metri dalla chiesa di Maria Santissima Desolata. La dinamica è in fase di ricostruzione, sul posto sono arrivate le pattuglie del commissariato locale della Polizia di Stato.

Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di una lite in strada, cominciata in via Maiuri intorno alle 19; alle persone inizialmente coinvolte si sarebbero unite quindi alcuni familiari e, nella vicina via Enea, all'altezza del passaggio a livello, uno dei partecipanti avrebbe tirato fuori una pistola e avrebbe sparato. Al momento non risultano feriti. I poliziotti stanno verificando se elementi preziosi sono stati catturati dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

