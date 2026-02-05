Sparatoria ad Arzano, uomo ucciso con cinque colpi di pistola: è Rosario Coppola

Immagine di repertorio

È Rosario Coppola, l'uomo di 51 anni che è stato colpito con cinque colpi di pistola ad Arzano, comune della provincia di Napoli. L'omicidio è avvenuto attorno alle 22.30 di ieri, mercoledì 4 febbraio 2026, lungo via Sette Re. L'assassino non è ancora stato rintracciato. I carabinieri sono a lavoro per individuarlo e per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Per il momento, si sa solo che il 51enne è stato colpito mentre si trovava con un ragazzo di 25 anni: entrambi erano a bordo di un'automobile che è stata crivellata di colpi. È stato raggiunto da cinque colpi di pistola che gli hanno provocato ferite su più parti del corpo. Sono stati immediatamente chiamati gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici sono arrivati immediatamente, ma purtroppo non sono riusciti a salvare Coppola: il 51enne è infatti morto sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate. L'autopsia, che nelle prossime ore sarà disposta dalla Procura, fornirà maggiori dettagli su quale colpo possa essere stato letale. Nell'agguato, è stato ferito anche il 25enne.

Il ragazzo si chiama Antonio Persico, è incensurato, ed è stato ferito al braccio destro. I paramedici lo hanno portato all'ospedale San Giugliano in Campania dove è ancora in osservazione: non è in pericolo di vita. Sicuramente verrà ascoltato dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, che cercheranno di capire se possa aver visto il responsabile o i responsabili dell'accaduto. Saranno acquisite le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza installate in zona, che potrebbero aver registrato il momento degli spari, ed eventuali testimonianze. Ovviamente si cercherà di indagare sulla vita del 51enne per cercare di capire la matrice del suo assassinio. In particolare se conoscesse il responsabile o gli eventuali responsabili di quanto accaduto.