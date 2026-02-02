napoli
video suggerito
video suggerito

Spara alla moglie con un fucile: grave donna di 45 anni in provincia di Benevento

È accaduto a Paduli: la donna è stata ferita con diversi colpi di fucile nell’abitazione coniugale. Il marito, un 38enne, è stato arrestato dai carabinieri.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Valerio Papadia
2 CONDIVISIONI
Immagine

Tragedia nella giornata odierna, lunedì 2 febbraio, a Paduli, nella provincia di Benevento, dove si è verificata l'ennesima violenza sulle donne che, purtroppo, potrebbe anche trasformarsi in un altro femminicidio. Una donna di 45 anni, infatti, è stata ferita a colpi di fucile dal marito, una guardia giurata, e si trova ora ricoverata in ospedale in condizioni giudicate molto gravi. La violenza si è verificata nell'abitazione della coppia, che si trova in campagna: per cause che sono ancora in corso di accertamento, l'uomo ha imbracciato il fucile e ha sparato più volte alla moglie.

Il marito è stato arrestato dai carabinieri

La 45enne è stata prontamente soccorso e trasportata in codice rosso all'ospedale San Pio di Benevento, dove è stata ricoverata, come detto, in condizioni di salute molto gravi. Sul posto dell'aggressione sono intervenuti, invece, i carabinieri, che hanno rintracciato il marito della donna, un 37enne del posto, non lontano dall'abitazione e lo hanno tratto in arresto per tentato femminicidio aggravato. Le indagini dei militari dell'Arma vanno avanti per fare piena luce sulla vicenda.

La donna è stata operata: è stabile

Nell'ospedale di Benevento, la 45enne è stata intubata e poi portata in sala operatoria, per essere sottoposta a un intervento di urgenza. Sebbene le sue condizioni di salute siano ancora gravi, il nosocomio sannita ha fatto sapere che la donna è stabile; la prognosi resta riservata.

Benevento
Cronaca
2 CONDIVISIONI
Immagine
Spara alla moglie con un fucile: donna di 45 anni grave in provincia di Benevento
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views