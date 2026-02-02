Spara alla moglie con un fucile: grave donna di 45 anni in provincia di Benevento

È accaduto a Paduli: la donna è stata ferita con diversi colpi di fucile nell’abitazione coniugale. Il marito, un 38enne, è stato arrestato dai carabinieri.

Tragedia nella giornata odierna, lunedì 2 febbraio, a Paduli, nella provincia di Benevento, dove si è verificata l'ennesima violenza sulle donne che, purtroppo, potrebbe anche trasformarsi in un altro femminicidio. Una donna di 45 anni, infatti, è stata ferita a colpi di fucile dal marito, una guardia giurata, e si trova ora ricoverata in ospedale in condizioni giudicate molto gravi. La violenza si è verificata nell'abitazione della coppia, che si trova in campagna: per cause che sono ancora in corso di accertamento, l'uomo ha imbracciato il fucile e ha sparato più volte alla moglie.

Il marito è stato arrestato dai carabinieri

La 45enne è stata prontamente soccorso e trasportata in codice rosso all'ospedale San Pio di Benevento, dove è stata ricoverata, come detto, in condizioni di salute molto gravi. Sul posto dell'aggressione sono intervenuti, invece, i carabinieri, che hanno rintracciato il marito della donna, un 37enne del posto, non lontano dall'abitazione e lo hanno tratto in arresto per tentato femminicidio aggravato. Le indagini dei militari dell'Arma vanno avanti per fare piena luce sulla vicenda.

La donna è stata operata: è stabile

Nell'ospedale di Benevento, la 45enne è stata intubata e poi portata in sala operatoria, per essere sottoposta a un intervento di urgenza. Sebbene le sue condizioni di salute siano ancora gravi, il nosocomio sannita ha fatto sapere che la donna è stabile; la prognosi resta riservata.