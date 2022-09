Spara a salve dal balcone di casa sua, arriva la polizia: “Non so perché l’ho fatto” Si mette a sparare a salve dal balcone di casa: arriva la polizia che chiede spiegazioni, ma lui ha detto di non saperlo nemmeno egli stesso. Denunciato.

Si mette a sparare dal balcone di casa con una pistola a salve, ma quando arrivano i poliziotti non sa dire perché lo abbia fatto: un 42enne di Scampia è stato così denunciato a piede libero per procurato allarme e per l'accensione ed esplosioni pericolose, mentre sono stati sequestrati sia i colpi trovati nell'appartamento sia la pistola a salve stessa utilizzata per gli spari. Il tutto è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 9 settembre, nel popoloso quartiere a nord del capoluogo partenopeo.

In piena notte, alcuni residenti hanno segnalato alcuni colpi d'arma da fuoco nella zona di via Giuseppe Fava, e gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato di Scampia si sono recati così sul posto. Dopo aver perlustrato tutta la zona, hanno trovato nella vicina via Annamaria Ortese diverse cartucce a salve calibro 8 inesplose. E in quel momento, mentre gli agenti eseguivano i rilievi, si è fatto avanti anche un uomo del posto, che ha spiegato loro di esserne l'autore. Non solo: l'uomo ha ammesso di aver esploso i colpi ma, alla richiesta del motivo, ha spiegato di non saperlo nemmeno lui. E così gli agenti hanno deciso di effettuare anche un sopralluogo nel suo appartamento dove è stata ritrovata anche l'arma: l'uomo a quel punto è stato denunciato dagli agenti. Sequestra la pistola a salve, una calibro 8, così come 45 cartucce dello stesso tipo di quelle esplose. L'uomo ha confermato di essersi affacciato dal balcone e aver aperto il fuoco, ma senza sapere il perché. Per lui, è scattata la denuncia a piede libero per procurato allarme e per accensione ed esplosioni pericolose.