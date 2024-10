Sorbillo, da Napoli pizza dedicata al principe George: “Vuole diventare pizzaiolo? Glielo insegno io”

video suggerito

Una pizza dedicata al principino George, ed una promessa: "Se vuole davvero diventare pizzaiolo, glielo insegno io". Così Gino Sorbillo, storico pizzaiolo napoletano, a Fanpage.it, dopo avergli dedicato una pizza ad hoc, ovvero una grande margherita con la scritta "George" realizzata con la mozzarella. Tutto è partito dopo che il primogenito di William d'Inghilterra, attuale principe di Galles ed erede al trono, ha dichiarato che prima di cingere la corona che per molti decenni è stata "esclusiva" della sua bisnonna Elisabetta II e che oggi è invece del nonno Carlo III, avrebbe un sogno: diventare pizzaiolo.

Lo ha svelato lui stesso nel corso di una visita al Wiveton Hall Cafè nel Norfolk, nel nord-est dell'Inghilterra. Dichiarazione che ovviamente, arrivando dall'undicenne figlio di William e Kate, ha fatto rapidamente il giro del mondo. E così Gino Sorbillo ha pensato di dedicargli una pizza e promettergli che, se davvero volesse realizzare questo sogno, lui sarebbe pronto a insegnarglielo.

"Dopo aver letto la notizia, ho pensato di invitarlo a Napoli per insegnargli a fare la pizza, che si impara a preparare da ragazzini", ha spiegato Gino Sorbillo contattato da Fanpage.it, "sarebbe anche un'ottima pubblicità per il mondo della pizza di Napoli, che dimostrerebbe così di essere davvero amata da tutti". Non resta che vedere se davvero George vorrà accettare questo invito: i sovrani inglesi, del resto, non hanno mai nascosto la propria "simpatia" per Napoli: la Regina Elisabetta II visitò per due volte la città, la prima nel maggio del 1961 insieme al principe Filippo, per recarsi alla Certosa di San Martino, e la seconda nell'ottobre del 1980, quando dopo una cerimonia a Villa Rosebery si recò ad una visita agli scavi di Pompei.