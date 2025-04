Maurizio Lastrico porta a Napoli il nuovo spettacolo: l’attore sarà sul palco del Teatro Bellini

video suggerito

A cura di Redazione Cultura

Maurizio Lastrico approda a Napoli, il prossimo 17 aprile, per uno spettacolo in data unica al teatro Bellini con lo show intitolato Sul Lastrico. Lo spettacolo ha esordito con tre sold out l'1, 2 e 3 novembre al Teatro Manzoni di Milano, adesso pian piano girerà l'Italia e in questo tour farà tappa anche nella città partenopea. Lastrico è uno degli attori comici più conosciuti e più apprezzati di questi ultimi anni, grande performer e capace di mescolare la sua solida formazione teatrale all'arte della stand up comedy che lo ha portato a calcare i palchi dei teatri italiani, compreso quello di Sanremo – la sua esibizione assieme a Maria Laura Giannetta resta una delle performance comiche migliori degli ultimi Festival – oltre a recitare in film importanti come Follemente.

Per quanto riguarda quello che porterà a Napoli, sarà "uno spettacolo a 360 gradi, che vede l'attore portare sul palco a colpi di metrica, un mix della sua formazione teatrale, con esercizi di stile, comicità fisica e creativa, raccontando la sua vita, le gioie e le sfighe, nelle quali ci si può riscontrare – come si legge nella scheda -. Sul Lastrico è uno spettacolo dove l’alto e il basso si incontrano, in un viaggio colorato dalle complicate sfaccettature della vita, che fanno ridere e ci fanno sentire tutti un po' più simili".

Il live è il suo habitat naturale, e in questo spettacolo l'attore mescolerà la sua formazione teatrale a "esercizi di stile, comicità fisica e creativa con le quali ha conquistano il pubblico per ironia e divertimento, raccontando la sua vita, le gioie e le sfighe, nelle quali ci si può riscontrare". Lastrico ha esordito con gli endecasillabi danteschi per calcare uno dei palchi simbolo pr la comicità italiana ovvero quello di Zelig, ma nel tempo ha partecipato da protagonista a Call My Agent – ITA, remake della produzione francese di successo Dix pour cent, interpretando come protagonista i panni dell’agente Gabriele, e tra le altre cose ha partecipato a LOL su Prime Amazon ed è tra i protagonisti di FolleMente, il film di Paolo Genovese.