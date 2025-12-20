“Sono rimasto a piedi e ho due bambini”, la truffa segnalata in molte strade di Napoli

Da diverse aree di Napoli e provincia segnalazioni sullo stesso tipo di truffa: sostenendo di avere avuto un guasto all’auto, un uomo cerca di spillare qualche spicciolo o di farsi accompagnare in un’area isolata.

"Scusami, mi si è rotta la macchina, sono rimasto a piedi con due bambini, mi daresti un passaggio?". Il metodo di approccio è sempre questo: non solo il momento di difficoltà, ma anche il particolare dei bambini, per fare meglio leva sulla coscienza. Ma si tratta soltanto di una truffa che, nel migliore dei modi, si conclude con la consegna di qualche spicciolo. Ma potrebbe anche finire peggio: a volte chiedono di farsi accompagnare in un'area isolata. Non è di certo un metodo nuovo, ma segnalazioni sono arrivate da gran parte di Napoli e dalla provincia, tutte raccontano lo stesso copione.

La truffa del guasto all'auto

Solitamente il truffatore sceglie strade dove c'è poco passaggio pedonale e in orari serali. Inutile dirlo: non esiste nessun figlio bloccato in un'automobile e nemmeno c'è stato l'imprevisto, che potrebbe essere il famoso "guasto al cambio" o l'essere rimasto senza benzina. L'unico obiettivo, per questo genere di truffa, è farsi consegnare del denaro, sfruttando la naturale predisposizione ad aiutare qualcuno in difficoltà, specie se di mezzo ci sono dei bambini. Le cose si complicano quando lo sconosciuto non si accontenta di un paio di euro ma chiede di essere accompagnato da qualche parte, per lo più in luoghi isolati: in quel caso il pericolo di venire rapinati si fa decisamente concreto, così come di ritrovarsi involontariamente ad accompagnare qualcuno che sta andando ad acquistare stupefacenti.

Può capitare, naturalmente, di trovarsi davanti davvero una persona in difficoltà. In ogni caso conviene allertare chi di competenza: le forze dell'ordine per questioni di sicurezza, il 118 nel caso lo sconosciuto parli di emergenze mediche. O proporsi di chiamare un taxi o il carro attrezzi, se "si è rotto il cambio dell'auto".

Le segnalazioni da diverse zone di Napoli e provincia

Uno dei posti "preferiti" per questo genere di truffa, stando alle segnalazioni, sembra essere via Terracina, la strada che collega i quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta, a Napoli Ovest, che di sera è percorsa praticamente solo da automobili. Si tratterebbe, però, di un espediente piuttosto diffuso: segnalazioni arrivano da via Claudio, ancora nel quartiere Fuorigrotta, da via Toscanella (che collega la zona ospedaliera con Chiaiano), da Casoria (nei pressi dell'Uci Cinemas), da Varcaturo, da Giugliano, dagli ingressi dell'autostrada di via Marina e San Giovanni a Teduccio e dalle strade nei pressi della stazione centrale di Napoli.