Sonnifero, l'omicidio e poi la bugia: "Papà? È in Inghilterra". La morte di Antonio Di Gennaro, ammazzato dai figli Omicidio per soldi, dinamica studiata nei minimi particolari ma, alla fine, il crollo davanti ai carabinieri: il delitto di Antonio Di Gennaro compiuto dai suoi due figli maschi.

A cura di Redazione Napoli

Antonio Di Gennaro e i figli, fermati per il suo omicidio

La storia della morte di Antonio Di Gennaro, 71 anni, prof di lingua inglese, per tre giorni dato come scomparso e il cui corpo è stato poi trovato il 6 giugno all'interno di una cassapanca nella casa di sua proprietà, a Quarto, zona Flegrea in provincia di Napoli, ha elementi sconcertanti. Iniziamo col dire che tutti gli indizi portano alla pista dell'omicidio per mano dei figli, Michele Di Gennaro, 42 anni, ingegnere biomedico ma senza un lavoro, e Andrea Di Gennaro, 35, personal trainer che lavora saltuariamente in palestra, entrambi incensurati, entrambi residenti nella casa di Quarto. Entrambi si trovano in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere.Le indagini sono coordinate dalla compagnia dei carabinieri di Pozzuoli.

Il movente: la pensione di reversibilità

I due hanno dapprima negato, poi, quando sono iniziate le perquisizioni domiciliari hanno confessato il delitto. Il movente è il più classico: soldi. Antonio Di Gennaro viveva a Napoli con la compagna, una relazione iniziata da tempo, dopo la separazione dalla moglie (poi deceduta). La questione tra lui e i figli sarebbe stata quella dei soldi della pensione di reversibilità della madre defunta, che il prof di inglese non avrebbe voluto dare a Michele e Andrea. Di Gennaro l'altro giorno si era recato nella casa di Quarto, forse per un chiarimento. Lì però ha trovato la morte per mano della sua stessa famiglia.

La dinamica: sonnifero nel caffè, poi soffocamento

Come avrebbero ucciso il genitore i suoi due figli? Dapprima sedandolo con un sonnifero sciolto nel caffè, poi lo avrebbero soffocato con un cuscino (di qui il rinvenimento del cadavere cianotico) e infine gli avrebbero avvolto la testa in sacchetti di plastica prima di occultarne il corpo privo di vita nella cassapanca. Questi elementi saranno ovviamente confermati dall'autopsia disposta sul corpo dell'uomo.

"È andato in Inghilterra, non vuole essere cercato"

Quando l'allerta per la scomparsa di Antonio Di Gennaro – dato dalla compagna della vittima – si è tramutato in qualcosa di più, i due figli accusati di omicidio hanno detto ai carabinieri che il genitore era «andato in Inghilterra» e non voleva essere cercato, facendo forse paventare un'altra relazione. I carabinieri non hanno creduto alla storiella. E la vicenda ha rivelato, il suo drammatico epilogo.