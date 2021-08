Sondaggi elezioni Napoli 2021, Manfredi oltre il 40%, Maresca segue con il 30% Il sondaggio Opinio Italia sulle elezioni amministrative che si terranno a Napoli il 3 e il 4 ottobre 2021, per decretare il nuovo sindaco della città, indica Gaetano Manfredi, candidato del centrosinistra, favorito, con circa il 46% delle preferenze. Dietro, Catello Maresca, candidato del centrodestra, intorno al 30%.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative Napoli 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le elezioni amministrative per decretare il nuovo sindaco di Napoli si avvicinano: si vota il 3 e il 4 ottobre 2021, mentre la data fissata per un eventuale ballottaggio è quella del 17 e 18 ottobre. Sono quattro i candidati a sindaco del capoluogo campano: Gaetano Manfredi per il centrosinistra, con la coalizione Movimento 5 Stelle/Partito Democratico; Catello Maresca per il centrodestra; Antonio Bassolino con una lista civica; Alessandra Clemente, con Dema. L'ultimo sondaggio sulle elezioni a sindaco di Napoli, effettuato da Opinio Italia, indica in testa Gaetano Manfredi, con il 42-46% delle preferenze. Staccato, con il 27-31% delle preferenze, secondo le proiezioni, Catello Maresca. Secondo il sondaggio di Opinio Italia, invece, Antonio Bassolino si trova al terzo posto, con il 14-18% delle preferenze, mentre Alessandra Clemente chiude la classifica con il 5-9%. La voce "altro candidato" colleziona invece il 2-6%.

"A Napoli la coalizione centrosinistra e Movimento 5 Stelle – si legge come commento al sondaggio – sembra portare risultati positivi, a discapito del centrodestra. La presenza però di altri candidati che insistono sempre sull'elettorato di centrosinistra, come Antonio Bassolino, potrebbe però impedire una vittoria netta al primo turno e portare al ballottaggio Manfredi-Maresca".

Sondaggio Emg dello scorso luglio: avanti Manfredi, segue Maresca

A distanza di un mese dall'ultimo sondaggio, gli equilibri per la poltrona di Palazzo San Giacomo non sembrano cambiati: a luglio, il sondaggio di Emg-Ricerche indicava ancora Manfredi in vantaggio, con il 48% circa delle preferenze, con Maresca dietro con il 29%, Bassolino terzo con il 13% e Alessandra Clemente al 7%. All'epoca del sondaggio, in corsa c'era ancora anche Sergio D'Angelo, poi ritiratosi, che aveva collezionato l'1%.