Gaetano Manfredi in testa al sondaggio EMG-Ricerche per le prossime elezioni a sindaco di Napoli che si terranno tra settembre e ottobre. L'ex ministro dell'Università raccoglie il 48% dei consensi nella classifica dell'istituto di sondaggi. Davanti di 19 punti rispetto a Catello Maresca, il pm anticamorra, candidato civico sostenuto dal centrodestra che si attesta al 29%. Terzo Antonio Bassolino: l'ex governatore ed ex sindaco del Rinascimento napoletano degli anni '90 raccoglie il 13% dei consensi, superando l'assessora Alessandra Clemente, al 7%, sponsorizzata dal sindaco uscente Luigi De Magistris, il patròn di Gesco, Sergio D'Angelo (1%), mentre il restante 2% va ad altri candidati.

Il sondaggio Emg

Il sondaggio si basa sull'analisi di un campione rappresentativo della popolazione comunale maggiorenne per sesso, età, istruzione e quartieri della città. Il numero delle persone interpellate è di 1.200 casi. Il sondaggio è stato realizzato nel periodo 16-18 giugno scorsi. Il sondaggio della EMG-Ricerche dà quindi il candidato che guida il centrosinistra al 48 per cento. Mentre Maresca, candidato di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi è invece fermo al 29 per cento. “Mai dare nulla per scontato, c’è ancora molto da lavorare – commenta Gaetano Manfredi – ma i dati sono sicuramente incoraggianti e coincidono con la mia percezione della realtà. A Napoli siamo stanchi di urla, insulti e aggressività, il taglio netto con il passato lo si fa anche sui toni. La nostra coalizione risponde concretamente alla domanda di cambiamento perché lavora dal basso, rispondendo ai bisogni concreti dei cittadini".