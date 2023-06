Simone Recano ritrovato in mare al Molosiglio a Napoli: è ricoverato in Rianimazione Il 27enne, scomparso da Casoria il 31 maggio, è stato ritrovato nelle acque del porto di Napoli in circostanze ancora da chiarire: si trova ora ricoverato in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Epilogo, non dei più felici, nella vicenda relativa alla scomparsa di Simone Recano, il giovane di 27 anni del quale si erano perse le tracce a Casoria, nella provincia di Napoli, dallo scorso 31 maggio: Simone è stato ritrovato nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 2 giugno, nelle acque del Molosiglio, zona tra il Lungomare e il porto di Napoli.

A notare il corpo del 27enne galleggiare in mare sono stati alcuni passanti, in una città affollatissima di turisti per il Ponte della Festa della Repubblica: sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno rianimato il giovane sul posto prima di trasportarlo al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove Simone è ricoverato in Rianimazione; la sua prognosi è riservata.

Il fratello Alessandro, che sui social aveva lanciato l'allarme e diffuso un appello per il suo ritrovamento, ha voluto ringraziare tutti per il supporto dimostrato alla famiglia in questi giorni difficili. "Simone è stato ritrovato ed è al sicuro in ospedale.Grazie a tutti per ogni singolo messaggio e telefonata ricevuta. Ve ne sarò per sempre grato" ha scritto il fratello su Facebook.