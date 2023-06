Ansia a Casoria, Simone Recano è scomparso da 24 ore. La famiglia: “Aiutateci a trovarlo” Scomparso da Casoria il 27enne Simone Recano, l’appello del fratello Alessandro: “Non sappiamo dove si sia diretto, siamo preoccupati”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Simone Recano

Ore di ansia a Casoria, in provincia di Napoli: non ci sono più notizie su Simone Recano, 27 anni, e la famiglia dopo 24 ore senza riuscire a contattarlo, ha lanciato un appello sui social. Il fratello Alessandro ha spiegato che il giovane, alto circa 1,75, occhi verdi e capelli lunghi castani, si è allontanato da via Castagna, a Casoria, nella giornata di ieri, mercoledì 31 maggio, tra le 17 e le 17.30, da solo e senza documenti o telefono.

"Non sappiamo dove si sia diretto una volta lasciata Via Castagna", ha spiegato, lanciando un appello a contattare la famiglia in caso di avvistamenti. Già presentata la denuncia di scomparsa alle autorità. "Siamo molto preoccupati", ha aggiunto ancora Alessandro Recano, "vi prego di condividere quanto più possibile" il messaggio e la foto del fratello sui social.

Questo il testo completo dell'appello di Alessandro Recano:

