Si tuffa in mare e muore davanti agli occhi di moglie e figlio: tragedia in Cilento

Immagine di repertorio

Si tuffa in mare sulla spiaggia di Capaccio-Paestum, ma annega e muore davanti agli occhi della moglie e del figlio minorenne. La vittima è un uomo di 57 anni, originario di Sant'Antimo, in provincia di Napoli. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, ma secondo le prime informazioni, il mare era mosso e c'era la bandiera rossa. Non è escluso che le forti correnti possano aver trascinato il bagnante sotto i flutti o che l'uomo sia stato colto da improvviso malore. La tragedia è avvenuta nei pressi del Mare Pineta Camping, attorno alle ore 10,30 di questa mattina, martedì 29 luglio. Il fatto è avvenuto nel tratto di costa tra l'oasi dunale di Legambiente e il lido Dream, in località Torre di Mare.

Incidente sulla spiaggia di Capaccio-Paestum

Quando familiari e bagnanti hanno visto il 57enne in difficoltà è stato lanciato l'allarme. I bagnini sulla spiaggia si sono gettati in acqua nel tentativo di salvarlo. Quando l'uomo è scomparso sotto i flutti, sono stati contattati la Capitaneria di Porto, la polizia municipale, i carabinieri e i vigili del fuoco, con la squadra del distaccamento di Agropoli. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze del 118. Quindi, è stato richiesto il sorvolo dell'elicottero dei vigili del fuoco, partito dal nucleo di Pontecagnano. Dopo alcuni attimi concitati, i pompieri sono riusciti a recuperare l'uomo, ma per lui non c'era più niente da fare. Il personale sanitario ha cercato di rianimarlo con le manovre salvavita, ma ogni tentativo è stato vano e alla fine non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 57enne. Il corpo è stato portato in ospedale. Non si escludono eventuali ulteriori accertamenti.