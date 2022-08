Si tuffa in mare e muore davanti agli occhi del figlio: tragedia a Castel Volturno Muore in mare davanti gli occhi del figlio un 62enne napoletano a Castel Volturno: inutili i soccorsi, indagano i carabinieri. Forse un malore in acqua.

Immagine di repertorio

Si è tuffato in mare davanti al figlio e agli altri bagnanti, ma dopo pochi istanti forse a causa di un malore è deceduto. Una tragedia che si è verificata a Castel Volturno, sul litorale domizio, già pochi giorni fa funestato dalla vicenda del padre morto assieme ad uno dei tre figli, il più piccolo di soli 6 anni (il secondo di dieci anni è ricoverato al Santobono in gravi condizioni, il terzo di dodici anni è invece rimasto illeso e dimesso dopo poche ore).

Secondo le primissime ricostruzioni, attorno alle 17.30 di ieri pomeriggio, sabato 20 agosto, l'uomo si trovava sulla spiaggia libera in località Pinetamare assieme al figlio. Il 62enne, originario di Napoli, si è tuffato in mare per fare un bqgno, ma improvvisamente ha accusato un malore ed è annegato. Gli altri bagnanti hanno provato subito a salvarlo, ma sono riusciti solo a riportarlo a riva quando ormai era già deceduto. Inutili anche i soccorso del 118, che ne hanno potuto solo refertare il decesso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Castel Volturno e gli uomini della Capitaneria di porto locale: probabile che nelle prossime ore verrà disposta l'autopsia per accertare l'effettiva causa della morte dell'uomo, se il malore che sembra averlo colpito poco dopo essersi tuffato in acqua oppure se l'annegamento.

Pochi giorni fa l'altra tragedia poco distante, sul lido Ischitella, dove un padre è morto assieme al figlio di 6 anni dopo essersi tuffati in mare. In quel caso, fu fatale il mare agitato: anche gli altri due figli dell'uomo rimasero coinvolti, ma mentre il tredicenne se l'era cavata senza grossi problemi, l'altro fratello di dieci anni è finito ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santobono di Napoli.