Padre e figlio annegati, migliorano le condizioni dell’altro fratellino di 10 anni

A cura di Giuseppe Cozzolino

Migliorano le condizioni del bambino di dieci anni annegato in mare al largo della spiaggia di Ischitella, nel casertano. Il piccolo è ancora ricoverato presso l'ospedale Santobono di Napoli ma sembrerebbe non essere più in pericolo di vita. Solo lui e l'altro fratello di 12 anni sono scampati alla morte: inghiottiti dalle onde infatti il padre di 49 anni e l'altro fratellino di 6, per i quali non c'è stato più nulla da fare già all'arrivo dei soccorsi. Sconvolta la famiglia, che vive a Giugliano in Campania.

Al momento, il piccolo si trova all'ospedale Santobono di Napoli dove è giunto in terapia intensiva, trasferito dalla Clinica Pineta Grande dove era giunto in codice rosso e stabilizzato. Nel nosocomio napoletano, il bambino è stato portato nel reparto di pneumologia, ma ha ripreso a respirare autonomamente. L'altro fratello di 12 anni, anche lui travolto dal mare agitato, era riuscito a mettersi in salvo: per lui sono bastate poche ore sotto osservazione al pronto soccorso del Pineta Grande per essere poi subito dimesso.

La vicenda è accaduta lo scorso mercoledì: il padre David di 49 anni e il fratello Francesco James, 6 anni appena, avevano avuto la peggio, inghiottiti dal mare davanti la spiaggia libera di Ischitella, sul litorale domizio. Non è chiaro se i ragazzi si siano tuffati in mare nonostante fosse particolarmente agitato ed il padre abbia provato a salvarli oppure se si fossero tuffati in acqua assieme. Fatto sta che i bagnanti da riva hanno subito capito che qualcosa non andasse e hanno allertato subito i soccorsi che sono giunti poco dopo sul posto. Carabinieri che stanno indagando per cercare di capire l'esatta dinamica del tutto, mentre sulle salve di David e di Francesco James sono già stati disposti esami autoptici.