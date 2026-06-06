Caserta, lancia un piatto contro la figlia 18enne e la sfregia al volto in maniera permanente

Nella notte, a Caserta, un uomo di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere dopo aver aggredito la figlia 18enne.

Ha aggredito con violenza sua figlia, una ragazza di 18 anni, provocandole uno sfregio permanente al viso: nella notte appena trascorsa, a Caserta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 55 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Nella notte, a seguito di segnalazione, i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Caserta, supportati da quelli della stazione di Casagiove, sono intervenuti in un'abitazione del capoluogo di provincia campano, dove era in corso una violenta lite famigliare.

Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno appurato che il 55enne aveva da poco aggredito la figlia 18enne lanciandole contro un piatto di ceramica che le aveva provocato una seria ferita al volto. La ragazza è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano, dove è stata medicata e poi dimessa con una prognosi di 15 giorni; secondo le valutazioni dei medici dell'ospedale casertano, la ferita al volto lascerà alla ragazza dei segni permanenti.

Grazie all'attività investigativa svolta, i carabinieri sono riusciti a ricostruire un quadro caratterizzato da continui e ripetuti episodi di violenza messi in pratica dal 55enne ai danni dei familiari; le risultanze investigative e la flagranza di reato hanno consentito ai carabinieri di arrestare l'uomo, per il quale si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Contestualmente, i carabinieri hanno attivato anche le procedure previste per le donne vittime di violenza: alla ragazza sono stati proposti percorsi di protezione e assistenza, compresa la possibilità di accedere a una struttura protetta, possibilità che, al momento, come rendono noto i carabinieri, non è ancora stata accettata.