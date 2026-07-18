Tamponamento sull’A1 a Teano, muore 17enne. Gravi i due fratellini

I genitori e i due fratellini di 11 e 13 anni, tutti di Mantova, sono ricoverati in gravi condizioni. Uno è al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

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I Vigili del Fuoco lavorano a lungo con le cesoie idrauliche per aprire quello che resta dell'abitacolo. Dentro c'è una famiglia di Mantova diretta al Sud per le vacanze estive. Per la figlia più grande, 17 anni, non c'è già più niente da fare. È successo questa mattina sull'autostrada A1 Milano-Napoli, in direzione sud, nei pressi dell'area di servizio Teano Ovest, nel Casertano. La ragazza viaggiava insieme ai genitori e ai due fratellini di 11 e 13 anni.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, si è trattato di un violento tamponamento. L'impatto ha ridotto l'auto della famiglia a un ammasso di lamiere. Nonostante l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco e del 118, la 17enne è morta sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate.

I genitori e i due fratelli sono rimasti gravemente feriti. Estratti con difficoltà dall'abitacolo dai pompieri, che hanno lavorato con le cesoie idrauliche, sono stati stabilizzati sul posto e trasferiti d'urgenza in diversi ospedali della provincia, tra cui il Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Le loro condizioni sono giudicate serie. Sul luogo dell'incidente sono intervenute numerose pattuglie della Polizia Stradale di Caserta Nord, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Il sinistro ha provocato pesanti rallentamenti e code in direzione sud per diverse ore.

Le indagini della Polizia Stradale sono in corso per chiarire con esattezza la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. La famiglia, originaria del Mantovano, era attesa al Sud per un periodo di vacanza.