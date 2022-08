Muore in mare assieme al figlio di 6 anni, grave l’altro di 10 anni: tragedia a Ischitella Un uomo e il figlio di 6 anni sono morti in mare a Ischitella, sul litorale di Castel Volturno: grave un altro figlio, di 10 anni, ricoverato in ospedale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una intera famiglia distrutta sulla spiazza di Ischitella, sul litorale di Castel Volturno: un uomo è morto in mare assieme al figlio di 6 anni, l'altro di 10 è in gravi condizioni in ospedale. Giudicato non in pericolo di vita il terzo figlio dell'uomo, anche lui trascinato dalle onde del mare. Una mattinata tragica quella vissuta sul popolare lido di Ischitella, nei pressi di una spiaggia libera.

La tragedia in mare: morti padre e figlio, salvati gli altri due

Ancora tutta da accertare la dinamica, ma finora sembrerebbe che l'uomo era in mare assieme ai figli, finendo per trovarsi in balia delle onde. Ad avere la peggio è stato proprio l'uomo, che è deceduto assieme al figlio di sei anni, inizialmente dato per disperso in mare. Il figlio di dieci anni invece, recuperato, versa in ospedale in condizioni gravissime alla Clinica Pineta Grande, mentre il terzo figlio di 14 anni non sarebbe in pericolo di vita. Il tutto è avvenuto davanti agli occhi increduli dei bagnanti presenti in spiaggia.

Forze dell'ordine sul posto per le indagini

Sul posto sono arrivati poco dopo gli uomini della capitaneria di porto di Castel Volturno e le unità dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Mondragone ed Aversa, assieme agli elicotteristi dei vigili del fuoco di Pontecagnano per le ricerche. Purtroppo per il bambino di 6 anni non c'è stato nulla da fare, così come per il padre. A breve il magistrato di turno aprirà un fascicolo di inchiesta e disporrà l'autopsia sul colpo di padre e figlio: le salme sono già state portate presso l'Istituto di Medicina Legale di Caserta, dove nelle prossime ore si terranno gli esami autoptici.