Padre e figlio annegati a Castel Volturno, l’altro fratellino è in gravi condizioni È in gravi condizioni il bimbo di 10 anni salvato dal bagnino di lido vicino a Castel Volturno, nel Casertano. Nulla da fare per papà e fratello di 6 anni, morti fra le onde.

A cura di Pierluigi Frattasi

È in gravi condizioni il bimbo di 10 anni salvato ieri dalla Guardia Costiera mentre rischiava di affogare nel mare mosso, dopo essersi tuffato sulla spiaggia libera di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Il fratellino più piccolo di 6 anni e il papà di 50 anni sono morti. Il padre si era lanciato in acqua per soccorrere i figli in difficoltà, ma non ce l'ha fatta. Sta bene, invece, il terzo figlio di 13 anni, che stava facendo il bagno con i suoi fratelli. Una famiglia, di origine ghanese, distrutta dal dolore.

Ricoverato al Santobono, è grave

Il bimbo di 10 anni al momento si trova presso l'Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli, dove è stato portato d'urgenza in ambulanza dopo essere stato rianimato dagli uomini della Guardia Costiera. A salvarlo un bagnino del lido accanto, che è riuscito a recuperarlo a mare con la moto d'acqua e a trascinarlo a riva.

Già lo scorso anno in quel tratto di spiaggia perse la vita un 69 enne napoletano, vittima del mare mosso, delle forti correnti e del fondale marino non è compatto. I tre bambini erano andati in spiaggia per godersi una giornata di relax col loro babbo, residente a Giugliano in Campania, mentre la mamma era rimasta a casa. Volevano restare a giocare vicino alla riva, ma la corrente li ha trascinati subito al largo.

Il padre ha cercato di salvare i figli, ma è morto

Il padre quando li ha visti in difficoltà si è lanciato immediatamente in acqua, cercando di raggiungerli tra le onde. Ma non ce l'ha fatta ed è annegato, vicino alla riva. Il bimbo di 6 anni, invece, è stato trascinato al largo. Il corpicino senza vita è stato ritrovato ad alcune centinaia di metri dalla costa, da un mezzo della Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco. Il fratello di 10 anni è stato soccorso e rianimato, ma è ancora in gravi condizioni.

L'altro fratello di 13 anni, invece, è riuscito a tornare da solo a nuoto a riva. Ma si è sentito male, quando ha scorto il padre morto e il fratello svenuto. Non è escluso che la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere possa disporre l'autopsia sui corpi del padre e del figlio di 6 anni.