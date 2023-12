Si svegliano e trovano il neonato di un mese morto, il dramma in hotel a Qualiano (Napoli) I carabinieri sono intervenuti in un hotel del Napoletano su richiesta del 118 per il decesso di un bambino di meno di un mese; l’ipotesi più accreditata è quella della disgrazia.

Si sono accorti che il loro bambino non respirava più, lo hanno preso in braccio e sono corsi alla reception dell'albergo per chiedere aiuto ma è stato tutto inutile: il neonato, che aveva meno di un mese, era già morto. Tragedia che si è consumata a Qualiano, in provincia di Napoli, e che secondo le prime ipotesi investigative potrebbe essere riconducibile a una disgrazia: il piccolo potrebbe avere avuto una crisi respiratoria durante la notte o essere stato vittima della cosiddetta "morte in culla".

L'allarme nella mattinata di oggi, 18 dicembre. I genitori stavano alloggiando in un albergo di Qualiano, in via San Francesco a Patria. Quando si sono svegliati hanno visto che il neonato non dava segni di vita e, dopo aver tentato di rianimarlo, si sono quindi precipitati al piano terra, dove hanno contattato il personale della struttura chiedendo che venisse fatta arrivare un'ambulanza. I sanitari sono arrivati pochi minuti dopo, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Su segnalazione del 118 sono poi intervenuti nell'albergo i carabinieri di Qualiano, che hanno informato medico legale e il pm di turno della Procura di Napoli Nord. Ad un primo esame sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza, il che farebbe propendere quindi per l'ipotesi che il decesso sia avvenuto per cause naturali.