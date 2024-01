Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, si sdraia sui binari della metro Linea 1: treni fermi per un’ora Metro linea 1 ferma per un’ora: un senzatetto si è sdraiato sui binari. Sul posto polizia e operatori Anm. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fanpage.it

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Scende dalla banchina dei treni alla Stazione Museo della metro Linea 1 e si sdraia sui binari, bloccando la circolazione per quasi un'ora. L'episodio, a quanto apprende Fanpage.it, è accaduto ieri pomeriggio, alle 16,45, dopo la partita Napoli-Salernitana. L'Anm ha bloccato subito il servizio e allertato le forze dell'ordine. L'uomo, un senzatetto, è rimasto steso sui binari per diverso tempo. Si è dovuto aspettare l'arrivo della Polizia di Stato per poter raggiungere l'uomo sui binari e portarlo via in sicurezza. La linea è rimasta ferma fino alle ore 17,30 circa. Dopodiché la circolazione è tornata regolare.

Disagi sulla metro affollata dopo la partita Napoli-Salernitana

Disagi sulla metropolitana affollata dopo la partita di campionato, svoltasi allo Stadio Maradona e terminata 2-1 per il Napoli. Alcuni passeggeri, che erano a bordo di uno dei treni nuovi, hanno creato ulteriore caos, utilizzando impropriamente i citofoni di allarme che sono presenti a bordo. Il tutto è stato poi ripreso in un video pubblicato dagli utenti su TikTok.

Sulla vicenda è intervenuto Fulvio Fasano, dell'Ugl Fna Autoferrotranvieri, ha commentato:

"Occorre maggiore sicurezza sulla metropolitana Linea 1 affinché questi episodi non avvengano più. Servono presidi maggiori nelle stazioni e sui treni, perché non bastano gli operatori del settore, che sono già impegnati in altre attività. Vanno rafforzati i controlli soprattutto in alcune stazioni più affollate. Per i sistemi a bordo treno di segnalazione abbiamo chiesto di trovare soluzioni affinché non diventino un gioco nelle mani di personaggi che possano dare fastidio e bloccare il servizio.

Fanpage.it