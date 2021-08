Si sdraia in mezzo alle rotaie, passa il treno e rimane illeso: salvo un uomo di 58enne Un uomo di 58 anni è fuggito dal servizio di igiene mentale e si è recato alla stazione nei pressi di San Giorgio Cremano, in provincia di Napoli. Appena ha visto arrivare il treno, si è steso sui binari. Fortunatamente, al passaggio del convoglio, è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118 che lo hanno accompagnato in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Tragedia sfiorata alla stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli: un uomo di 58 anni si è sdraiato in mezzo alle rotaie e fortunatamente al passaggio del treno, è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della caserma di San Giorgio. Tempestivi anche gli operatori del 118 che, dopo aver constato che l'uomo non aveva riportato gravi ferite, hanno comunque preferito accompagnarlo in ospedale.

Il 58enne è fuggito dal servizio di Igiene mentale della zona

Stando a una prima ricostruzione e sulla base di quanto riferito dall'Eav (Ente autonomo Volturno) sembrerebbe che il 58enne fosse ospite del servizio di Igiene Mentale della zona. L'uomo si sarebbe allontanato per poi recarsi in stazione. Appena notato che stava arrivando il treno proveniente da Sorrento ha deciso di attraversare i binari e stendersi in mezzo alle rotaie. Il conducente, accortosi della situazione, non è però riuscito a frenare in tempo o comunque a rallentare la corsa del convoglio. L'uomo, che sembrerebbe essere stato in uno stato di semi incoscienza, è rimasto illeso. Adesso si cercherà di capire come il 58enne sia riuscito ad allontanarsi.