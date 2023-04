Si scontrano con l’auto poi lasciano il conducente ferito e fuggono via: incidente a Napoli L’incidente stradale ieri sera a via Roma verso Scampia. Il conducente ferito portato al Cardarelli: 40 giorni di prognosi. L’auto non era rubata. Borrelli (Verdi-Sinistra): “Criminale chi fugge senza aiutare”

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale a via Roma verso Scampia, una strada di Scampia nell'area nord di Napoli. Un'auto si è scontrata con un'altra vettura, una Fiat Panda. L'impatto è stato molto violento e le due vetture sono state quasi distrutte. Il conducente della Fiat è rimasto ferito seriamente: portato all'ospedale Cardarelli, ha ricevuto 40 giorni di prognosi.

I passeggeri dell'altra vettura, invece, sono fuggiti senza prestare soccorso. Sulla vicenda indaga la Polizia Municipale, reparto infortunistica stradale, guidata dal comandante Antonio Muriano. L'auto lasciata incustodita non risulterebbe rubata, secondo le prime indagini.

A denunciare l'accaduto il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha ricevuto la segnalazione da un cittadino e ha pubblicato le foto dell'incidente, e commenta: "Si schiantano contro un’auto e poi fuggono via a piedi ed abbandonano in strada la vittima. Caccia ai pirati della strada".

Le indagini della Polizia Locale

Secondo le prime ricostruzioni, la Panda sarebbe stata impegnata in una inversione di marcia all'altezza dello spartitraffico in via Roma verso Scampia, quando sarebbe stata colpita dall'altra auto, sopraggiunta probabilmente a velocità elevata. I passeggeri sono poi fuggiti e sono in corso le indagini per identificarli e per capire il motivo della fuga. La vettura non sarebbe rubata. I caschi bianchi stanno indagando su chi fosse alla guida in quel momento.

"Chi fugge è doppiamente criminale"

Per Borrelli,

Chi fugge via è doppiamente criminale. Ci auguriamo siano presto identificati.

E conclude: