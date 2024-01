Si schianta sulle auto parcheggiate poi lascia un biglietto: incidente a Fuorigrotta Incidente stradale su viale Kennedy: auto si schianta contro altre vetture in sosta. La conducente poi lascia su ciascuna un bigliettino. La Municipalità: “Limite di 30 km orari su viale Kennedy contro gli incidenti” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Donna perde il controllo dell'auto e va a schiantarsi contro le vetture in sosta, a Fuorigrotta, devastandole. L'incidente, forse causato da un colpo di sonno, è avvenuto questa notte, attorno alle 4,00, in viale Kennedy, all'incrocio con via Corrado Barbagallo, dove c'è l'istituto Righi, con il murale di Dostoevsky, realizzato da Jorit. Per fortuna, non si sono registrati feriti, ma solo danni alle auto. La conducente, però, prima di andar via, ha lasciato un biglietto sui parabrezza di tutte le vetture coinvolte nell'inciedente, indicando i suoi riferimenti per contattarla. Sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia Locale di Napoli, che ha acquisito gli elementi del sinistro.

"Limite di 30 km orari su viale Kennedy contro gli incidenti"

Sulla vicenda interviene Edvige Mariani, consigliera della X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta:

"Si è sfiorato un dramma. Stamattina in viale Kennedy angolo via Barbagallo ore 4.00 del mattino una donna si addormenta al volante e va a sbattere contro le auto parcheggiate, per fortuna nessun ferito, sfortunati invece coloro che si sono trovati l'auto distrutta, la donna in questione però ha messo un bigliettino sulle auto.Penso sempre di più che la tua proposta Gianluca Cavotti e iniziativa sia di grande utilità soprattutto la richiesta dei residenti AntoNio Tony

Già da tempo il parlamentino della X Municipalità ha acceso i riflettori sugli incidenti stradali che si stanno verificando in alcune strade a scorrimento veloce, come viale Kennedy. Da qui, l'iniziativa lanciata dal consigliere municipale Gianluca Cavotti, per imporre il limite di velocità di 30 km orari sulle strade del quartiere:

La #rivoluzionegentile passa per #bologna che oggi ha adottato il limite dei 30 km/h sulle strade del suo territorio.Nelle prossime settimane, nella commissione viabilità della X Municipalità di Napoli che mi pregio di presiedere, approfondiremo il tema invitando amministratori e amministratrici di Bologna e di altre città che hanno adottato il limite, associazioni di ciclisti, urbanisti e pianificatori territoriali.È giunto il momento che anche il #comunedinapoli faccia un passo in avanti in tal senso.