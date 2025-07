Si schianta con lo scooter e muore a 27 anni: incidente stradale a Ercolano

Si schianta con lo scooter e muore a 27 anni. La vittima è il passeggero del mezzo, che era condotto da un amico 26enne, anche lui rimasto ferito, ma in maniera lieve. Il tragico incidente stradale è avvenuto nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 luglio in Corso Italia ad Ercolano. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco, che stanno indagando sull'accaduto. I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le testimonianze. Secondo le prime ricostruzioni, il 27enne era in sella ad uno scooter, guidato da un amico 26enne.

Incidente al Corso Italia di Ercolano

Il giovane alla guida, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo. Lo scooter impazzito si sarebbe schiantato, così, violentemente, contro alcune auto che erano parcheggiate in strada in Corso Italia, nel comune vesuviano. Il 27enne, passeggero, è stato sbalzato dal sellino, cadendo rovinosamente a terra e restando gravemente ferito. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118. Il personale sanitario, dopo avergli prestato le prime cure mediche del caso ed averlo stabilizzato, lo ha trasportato d'urgenza, in codice rosso, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare.

Qui, il 27enne è stato ricoverato. Ma è morto per le lesioni subite, nonostante il tentativo disperato dei medici di salvargli la vita. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.