Si ribalta un’auto a Caivano, due 35enni in ospedale: una di loro è in prognosi riservata Incidente nella notte lungo la Sannitica all’altezza di Caivano: si ribalta una vettura, due giovani in ospedale. Una ragazza è ricoverata in prognosi riservata.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Incidente nella notte a Caivano, dove un'automobile si è ribaltata: feriti due 35enni, la donna è in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli di Napoli. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, avvenuto poco dopo le 2 lungo la Strada Statale Sannitica, in località Pascarola. I carabinieri sono passati attorno alle 2.30 trovando solo un'automobile, una Renault Scenic, nel bel mezzo della strada, ribaltata e senza nessuna persona a bordo. I due giovani infatti erano stati portati dal personale del 118 in ospedale per le cure del caso: si cerca di ricostruire ora l'esatta dinamica del tutto, per capire anche se altre vetture possano essere state coinvolte nell'incidente. Fondamentale sarà la testimonianza dei due giovani, portati in ospedale.

Il 35enne è rimasto praticamente illeso, ma è stato portato in ospedale per accertamenti di rito. Più grave la situazione dell'altra persona che era con lui, una ragazza di 35 anni, che si trova a sua volta all'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Sequestrata la Renualt Scenic sulla quale i due viaggiavano e che, per cause ancora da accertare, si è ribaltata lungo la Strada Statale Sannitica (così chiamata perché da Napoli arriva fino a Termoli, in Molise, attraversando anche molti paesi dell'hinterland partenopeo, tra i quali proprio Caivano): i carabinieri hanno già iniziato i rilievi tecnici anche a bordo della vettura, oltre che sulla strada. Fondamentale sarà anche il racconto del giovane rimasto illeso, che potrebbe fornire maggiori dettagli sulla dinamica dell'incidente nel quale è rimasta gravemente ferita l'altra ragazza che viaggiava con lui.