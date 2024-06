video suggerito

Si ribalta con il trattore, morto un uomo di 75 anni nella provincia di Avellino L’incidente è avvenuto a notte fonda a Bonito, nella provincia di Avellino: la vittima è un uomo di 75 anni, che stava lavorando nel suo terreno agricolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Ennesimo incidente, purtroppo mortale, che coinvolge un trattore: la vittima è un uomo di 75 anni. L'incidente si è verificato a notte fonda, intorno alle 3, a Bonito, piccola cittadina nella provincia di Avellino: stando a una prima ricostruzione, il 75enne stava lavorando nel suo terreno agricolo, in contrada Girasole, quando il trattore si è ribaltato, per cause che sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, nonché i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Bonito, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente; successivamente, i pompieri hanno proceduto a recuperare il corpo del 75enne, che è stato poi trasferito all'obitorio dell'ospedale Rummo di Benevento, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Soltanto nelle scorse ore, nella mattinata di domenica 2 giugno, in Campania si è verificato un altro incidente mortale che ha coinvolto un trattore. A Montecorvino Rovella, nella provincia di Salerno, Mario D'Elia, imprenditore di 65 anni, è morto dopo che il trattore sul quale si trovava si è ribaltato, schiacciandolo. Anche in questo caso, per la vittima non c'è stato nulla da fare.