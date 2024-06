video suggerito

Travolto dal suo trattore, Mario D’Elia muore a 65 anni nel Salernitano L’uomo, titolare di un’azienda che ripara impianti elettrici industriali, è morto questa mattina, travolto dal suo trattore mentre lavorava in un terreno a Montecorvino Rovella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragedia nella mattinata di ieri, domenica 2 giugno, a Montecorvino Rovella, nella provincia di Salerno: un uomo è morto travolto dal suo trattore. La vittima è Mario D'Elia, imprenditore del posto di 65 anni, titolare di una ditta che ripara impianti elettrici industriali. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo aveva approfittato della giornata di festa per lavorare nel suo terreno agricolo, in località Macchia: per cause ancora in corso di accertamento, il trattore sul quale si trovava il 65enne si è capovolto, travolgendolo.

A lanciare l'allarme sarebbe stato un dipendente del 65enne, dal momento che il terreno sorge non molto lontano dall'azienda: sul posto sono arrivati i sanitari del Vopi, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Mario D'Elia. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, gli agenti della Polizia Municipale e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e hanno effettuato i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto. L'ispezione del cadavere è stata eseguita sul posto; dal momento che nell'incidente è stato coinvolto soltanto il trattore del 65enne, la sua salma è stata riconsegnata ai familiari, che potranno procedere ai funerali.