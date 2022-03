Si finge un finanziere e rapina due turisti tedeschi sulla statale nel Napoletano: arrestato 42enne La rapina risale allo scorso ottobre, ma soltanto il 12 marzo 2022 il 42enne è stato identificato e rintracciato dai carabinieri nel Giuglianese, in provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Si è finto un militare della Guardia di Finanza, con tanto di finto tesserino, ha messo in piedi un posto di blocco fasullo e, dopo aver bloccato il camper di due turisti tedeschi, li ha rapinati: un uomo di 42 anni, di origini iraniane, è stato arrestato lo scorso 12 marzo dai carabinieri della stazione di Varcaturo, su disposizione della Procura di Napoli Nord, con l'accusa di rapina pluriaggravata. Secondo quanto hanno rivelato le indagini portate avanti dai militari dell'Arma e della Procura, la rapina è stata commessa nell'ottobre del 2021: sulla Strada statale 7 quater, nel territorio di Giugliano, nel Napoletano, il 42enne, fingendosi un finanziere, ha bloccato il camper di due anziani turisti tedeschi, fingendo un controllo. Quando i due turisti gli hanno mostrato i documenti, l'uomo si è impossessato dei loro portafogli, e di quanto vi era contenuto, e si è dato alla fuga a bordo di un'auto.

A seguito della denuncia dei due malcapitati, sono partite le indagini dei carabinieri: l'automobile utilizzata dal 42enne per la fuga è stata rinvenuta, qualche giorno dopo, non molto distante dal luogo della rapina, dove il malvivente l'aveva abbandonata in seguito a un incidente stradale; a bordo della vettura, i militari dell'Arma hanno rinvenuto il falso tesserino della Guardia di Finanza che il 42enne ha esibito per ingannare i due turisti, nonché documentazione che si è poi rivelata appartenere alla donna del malvivente.

A quel punto, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione a casa della donna, nella quale hanno rinvenuto delle fotografie del 42enne, grazie alle quali sono riusciti a confermare la sua identità, comparando le fotografie con le immagini delle telecamere di sicurezza installate sul camper delle vittime.