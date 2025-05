video suggerito

Si finge la nipote e tenta di truffare un'anziana: un parente la vede e chiama la Polizia Una 25enne denunciata ad Ischia per la truffa del finto nipote: aveva convinto un'anziana a consegnarle contanti e monili in oro per sbloccare un pacco.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si era finta la nipote, spiegando alla "nonna" che avrebbe dovuto dare dei soldi per sbloccarle un pacco postale. Ma è stata scoperta da un parente della donna, che vedendola entrare in casa l'ha raggiunta e chiamato la polizia. Alla fine la truffatrice è stata denunciata per tentata truffa aggravata, in stato di libertà. La vicenda è accaduta sull'isola di Ischia. Una truffa, quella del finto nipote, che è particolarmente diffusa nei confronti degli anziani, considerati tra i soggetti più vulnerabili e "facili" da adescare da parte dei truffatori.

Tutto è accaduto quando la 25enne ha chiamato un'anziana residente di via Pontano ad Ischia, fingendosi la nipote e spiegando alla donna che di lì a poco sarebbe arrivata un'amica a nome suo, per ritirare una ingente somma di denaro per sbloccare un pacco postale in carico ai carabinieri. La vittima ci era cascata, preparando contanti e monili in ora per la ragazza che, di lì a poco, si è presentata nella sua abitazione. Ma un familiare della donna, che vive in zona, ha notato la giovane entrare in casa dell'anziana e, sospettando si trattasse di una sconosciuta, l'ha raggiunta per vederci chiaro. Nel frattempo, però, aveva anche allertato la Polizia, che di lì a poco ha raggiunto la casa dell'anziana, sorprendendo la 25enne all'interno dell'appartamento, dove il familiare nel frattempo l'aveva bloccata al momento della consegna. Una volta chiarito cosa fosse accaduto, i poliziotti hanno così provveduto a denunciare la 25enne in stato di libertà per tentata truffa aggravata, mentre il bottino del raggiro è stato interamente restituito all'anziana donna.