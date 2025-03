Si è spento il giornalista Maurizio Romano: raccontò il Napoli di Maradona per 90° minuto

video suggerito

Si è spento oggi all'età di 86 anni il giornalista Maurizio Romano, storico volto Rai e narratore del Napoli di Maradona. Solo pochi giorni fa si era spento invece Bruno Pizzul. In pochi giorni, si sono spente così le due voci che raccontarono ad una intera generazione di napoletani i primi successi del Calcio Napoli: se la voce di Bruno Pizzul è legata soprattutto alla finale di Coppa UEFA vinta dagli Azzurri, quella di Maurizio Romano era legata alle gare di campionato i cui servizi (oggi "highlights") andavano in onda a 90° minuto la domenica pomeriggio, dopo che si erano concluse le gare (tutte rigorosamente alle 15).

Maurizio Romano, che fu la voce anche dei servizi Rai delle partite del "Grande Avellino" in Serie A, nonché di Casertana e Salernitana in Serie C. "Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del giornalista Maurizio Romano, volto storico della RAI che ha raccontato i successi del Napoli di Maradona", ha scritto in una nota la società azzurra nella serata di oggi, appresa la notizia della sua scomparsa.

"Un vero signore, galantuomo di altri tempi. Lascia un ricordo dolcissimo in tutti coloro che come me hanno avuto la fortuna di essergli amico", lo ricorda invece Antonello Perillo, altro volto storico della Rai. Il cordoglio per la scomparsa di Romano, a nome dell'intero Consiglio Regionale, è stato espresso anche dal presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli: Maurizio Romano è stato presidente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine, oltre che corrispondente per il quotidiano "il Roma", prima di approdare in Rai.