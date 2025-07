Si cosparge di benzina e si dà fuoco in strada sul ponte di Pontecagnano: 45enne gravemente ustionato

Immagine di repertorio

Si cosparge di benzina e si dà fuoco sul ponte di Pontecagnano, in provincia di Salerno. Ferito gravemente un 45enne. L'uomo, di origine straniera, è stato totalmente avvolto dalle fiamme ed è rimasto gravemente ustionato, con ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo. Subito soccorso dall'ambulanza del 118 dei volontari della Vopi, è stato stabilizzato e trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'Ospedale di Salerno, dove è tuttora ricoverato in terapia intensiva. Non si esclude il trasporto presso il reparto Grandi Ustionati dell'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli.

Al momento non si conoscono i motivi del gesto. Sul posto, oltre ai sanitari della Vopi, sono arrivate anche le forze dell'ordine e la polizia locale. Gli agenti stanno indagando sull'accaduto. Sono stati eseguiti i rilievi del caso ed acquisite le prime testimonianze. Non si esclude la possibilità di cercare eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza, mentre si indaga sulla vita dell'uomo per capire in quali circostanze sia maturato il gesto. Il ferito è stato subito soccorso dal 118 da una auto medica e da una ambulanza della Vopi, come detto.

Al momento le sue condizioni sono considerate estremamente gravi e potrebbe essere in pericolo di vita. I medici non hanno sciolto la prognosi, che al momento resta riservata, come accade purtroppo quando le ustioni sono così gravi e così estese. Solo nei prossimi giorni si potranno avere ulteriori elementi per capire se la prognosi potrà essere sciolta, in base alla risposta del paziente alle terapie alle quali è sottoposto.