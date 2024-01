Si chiama Nicole la prima bimba nata in Italia nel 2024: il parto a Capua (Caserta) La bambina è nata pochi secondi dopo mezzanotte del 1 gennaio 2024 alla Clinica Villa Fiorita di Capua. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Clinica Villa Fiorita

Si chiama Nicole la prima bambina nata in Italia nel 2024. La piccola è venuta alla luce pochi secondi dopo la mezzanotte del 1 gennaio 2024 presso la Clinica Villa Fiorita di Capua, in provincia di Caserta. È nata con un parto naturale, regalando la più grande gioia ai suoi genitori Gessica e Antonio.

L'annuncio della Clinica Villa Fiorita: "Nicole la prima nata d'Italia nel 2024"

La neonata, che pesa 2.640 grammi, è la primogenita della coppia, originaria di Vairano Patenora, comune in provincia di Caserta. La bimba, come sottolinea la Casa di Cura Villa Fiorita di Capua, in una nota:

È Nicole Cappelli la prima nata del 2024 in Italia ed è venuta alla luce pochi secondi dopo la mezzanotte nella Casa di Cura ‘Villa Fiorita' di Capua. Nata da un parto spontaneo alla presenza del ginecologo di guardia presso la clinica capuana, Giovanni Russo, del ginecologo curante Michele Renzo, dell'ostetrica che ha assistito il parto Alessandra Baldascino, della pediatra Susy Palmieri, e poi del personale del nido, a cominciare da Enza Sbriglia e Anna Cerbo. A dare l'annuncio il vice direttore sanitario e primario del reparto di Ginecologia e Ostetricia della Casa di Cura ‘Villa Fiorita' di Capua, Pierluigi D'Onofrio, che ha seguito minuto dopo minuto tutte le procedure e i protocolli sanitari che hanno visto la neonata Nicola emettere il primo vagito ed affacciarsi al mondo qualche secondo dopo lo scoccare della mezzanotte, praticamente insieme all'arrivo del nuovo anno 2024.

Sono tanti i bimbi nati nella notte di Capodanno in Italia. A Torino, Matilda è venuta al mondo un minuto dopo la mezzanotte all'ospedale Sant'Anna, pesa 2,9 kg ed è la prima figlia della coppia di neo genitori. Stesso orario per Sofia, nata all'Ospedale Dimiccoli di Barletta. A Siracusa, Elisabetta è nata alle 00,04 nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Umberto I, diretto da Antonino Bucolo.