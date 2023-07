Si addormenta sul materassino, la corrente lo trascina al largo di Ischia alla deriva Un giovane è stato salvato dalla Capitaneria di Porto di Ischia: addormentatosi sul materassino gonfiabile, era finito alla deriva. L’allarme da un traghetto.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Disavventura, ma con lieto fine, per un giovane bagnante che questa mattina era al mare ad Ischia: si è addormentato mentre era su un materassino e la corrente l'ha trascinato al largo. L'allarme è partito da un traghetto di passaggio, che ha contattato la Capitaneria consentendo l'avvio delle operazioni di soccorso; il giovane è stato rintracciato in poco tempo e tratto in salvo, le sue condizioni di salute sono buone.

È successo questa mattina. Il ragazzo non si è accorto di nulla: cullato dalle onde, ha continuato a dormire mentre il gonfiabile si spostava sempre più al largo. Era molto lontano dalla costa e ormai alla deriva quando è stato avvisato dal traghetto che era in navigazione nel golfo di Napoli: dal mezzo di linea hanno prima visto un puntino colorato e poco dopo si sono resi conto che si trattava di un materassino con una persona incosciente a bordo. E, chiara la gravità della situazione, non hanno perso tempo ed hanno avvisato la Capitaneria di Porto di Ischia, guidata dal comandante Antonio Cipresso, descrivendo la scena e indicando la posizione.

I soccorsi sono stati organizzati in pochissimi minuti: la motovedetta è partita e in breve è riuscita a rintracciare il materassino e a raggiungerlo. Il giovane è stato imbarcato a bordo, mettendolo in sicurezza, e riaccompagnato nel porto di Ischia.