Sfondano la vetrina della banca con l’auto, ladri messi in fuga dall’allarme fumogeno a Cicciano

Ancora un furto in banca tentato nella provincia di Napoli. Il colpo non è andato a buon fine grazie all’allarme fumogeno, che ha messo in fuga i malviventi.
A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
Ci sono ancora le banche nel mirino dei malviventi nella provincia di Napoli. L'ennesimo colpo dall'inizio di questo 2026, l'ultimo in ordine di tempo, è stato tentato nella notte appena trascorsa a Cicciano, nell'area del Nolano. Da una prima ricostruzione eseguita dai carabinieri, che indagano sulla vicenda, i banditi hanno sfondato la vetrina dell'istituto di credito che sorge al civico 68 di via Nola, utilizzando un'automobile come ariete. A quel punto, però, l'allarme fumogeno della banca si è attivato, mettendo in fuga i rapinatori prima che riuscissero a mettere a segno il colpo; non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Nola, che hanno eseguito i rilievi del caso e avviato le indagini per identificare i malviventi che sono entrati in azione questa notte a Cicciano.

I precedenti nell'area Vesuviana

Anche se sono passate solo due settimane dall'inizio del 2026, nella provincia di Napoli si registrano già tre colpi tentati in altrettanti istituti bancari. Oltre a quello verificatosi questa notte a Cicciano, si registrano due precedenti, entrambi nell'area Vesuviana. Il primo, in ordine di tempo, a Ottaviano, dove i malviventi hanno fatto esplodere il bancomat, ma non sono riusciti a portare a termine la rapina. Il secondo colpo, qualche giorno dopo, a Pomigliano d'Arco, con lo stesso modus operandi: bancomat fatto saltare, ma anche in questo caso la rapina non è stata messa a segno.

