I ladri maldestri alle Poste di Ottaviano: fanno esplodere il bancomat per rubarlo, ma il colpo non riesce

I ladri fanno esplodere il bancomat di un ufficio postale per rubarlo. Ma non ci riescono. È accaduto a Ottaviano, nel Napoletano.
A cura di Redazione Napoli
Questa mattina all'alba i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata sono intervenuti in via Luigi Carbone 3 a Ottaviano, nel Vesuviano, ovviamente provincia di Napoli. Sconosciuti col volto coperto hanno fatto esplodere l'Atm, ovvero il bancomat dell'ufficio postale, senza tuttavia riuscire a portarlo via. La tecnica è quella di sfondare il pannello entro il quale è installato il bancomat e prenderlo interamente, per poi scassinarlo con tranquillità in altro sito, per evitare scatti il meccanismo che macchia indelebilmente le banconote. L'area in cui è ubicata la filiale delle Poste di Ottaviano è una palazzina, con a fianco il dehors di un bar pasticceria.

Secondo quanto riferito dai carabinieri del comando provinciale di Napoli non ci sono feriti. Indagini in corso, rilievi a cura del nucleo investigativo di Torre Annunziata.

Cronaca
