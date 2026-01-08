Pomigliano, ladri fanno esplodere bancomat: ancora banche nel mirino nel Napoletano

Raid a Pomigliano d’Arco contro la filiale BNL di via Passariello: i criminali hanno fatto esplodere lo sportello bancomat ma non sono riusciti a portarlo via.

La filiale BNL di Pomigliano d’Arco distrutta dall’esplosione

Questa volta i ladri hanno fatto esplodere lo sportello del bancomat, ma non sono riusciti a portarlo via. È successo nella notte a Pomigliano d'Arco, nel Napoletano, e si tratta dell'ennesimo episodio di questo tipo: pochi giorni fa un tentativo di furto c'era stato ai danni di una banca a Casalnuovo mentre nella stessa cittadina agli inizi di dicembre era stato trovato un tunnel sotto un istituto di credito.

Assalto in banca a Pomigliano, atm esploso

Il raid della notte scorsa, tra il 7 e l'8 gennaio, ha avuto come obiettivo la filiale BNL di via Passariello. Sul posto, intorno alle 4 di oggi, sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna. I danni sono ingenti: i militari si sono trovati davanti all'ingresso completamente distrutto: l'esplosione ha sventrato l'ingresso e divelto le porte, causando anche il cedimento del soffitto.

I criminali, però, non sono riusciti a portare via lo sportello Atm e sono dovuti fuggire a mani vuote, probabilmente allertati da un complice che li ha avvisati dell'imminente arrivo delle forze dell'ordine. I danni restano da quantificare.

Il tunnel sotto la banca a Pomigliano

Agli inizi di dicembre i carabinieri avevano scoperto un tunnel realizzato, e con tanto di illuminazione, sotto la filiale di un istituto bancario di via Terracciano; ad accorgersi della galleria erano stati i dipendenti, che avevano trovato le tracce nel vano che ospita le cassette di sicurezza; il tunnel sarebbe servito ad una banda di ladri per fare irruzione con la tecnica del buco.ù

Più recente, invece, il tentato furto avvenuto nella notte del 3 gennaio nella vicina Casalnuovo: in quella circostanza i criminali, dopo aver distrutto l'ingresso della filiale Intesa Sanpaolo usando un furgone come ariete, erano stati messi in fuga dalle guardie giurate.