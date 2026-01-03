Assalto in banca a Casalnuovo: ingresso sfondato col furgone, ladri messi in fuga dalle guardie giurate

La banca presa di mira a Casalnuovo (Napoli)

Hanno usato un furgone come ariete e hanno sfondato le porte di ingresso della banca, ma a mandare all'aria il loro piano sono state le guardie giurate: intervenute subito dopo, hanno costretto i ladri alla fuga. È successo nella notte scorsa, tra il 2 e il 3 gennaio, a Casalnuovo, obiettivo la filiale di Intesa Sanpaolo di via Napoli, la strada principale del comune del Napoletano.

I ladri sarebbero stati almeno in quattro, probabilmente aiutati da uno o più complici rimasti in auto; sarebbero arrivati con due veicoli, tra cui il furgone che hanno poi abbandonato quando sono stati scoperti. Proprio quest'ultimo mezzo è servito per sfondare l'ingresso della banca: l'hanno guidato in retromarcia sul marciapiede e poi l'hanno fatto schiantare sulle vetrate. Nelle fotografie si vedono, evidenti, i danni causati dall'impatto: i pannelli sono divelti e piegati verso l'interno, così come la struttura in metallo di sostegno.

Dopo il raid, risalente alle 4 circa di oggi, i criminali sarebbero scappati in direzione Acerra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna per il sopralluogo e per l'avvio delle indagini. I danni sono in corso di quantificazione. Probabilmente l'intenzione dei criminali era di agganciare il bancomat e di trascinarlo all'esterno, così come era avvenuto un mese fa circa, sempre a Casalnuovo, nel furto ai danni di un'altra filiale bancaria; in quella circostanza alcuni residenti avevano anche girato un video che mostra l'insolita scena: l'automobile lungo le strade cittadine che fugge portandosi via la cassaforte dell'Atm.