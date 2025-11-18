Casalnuovo, rubano il bancomat e lo trascinano dietro l’auto: il video del furto

Un furto rocambolesco, quasi da film, quello andato in scena a Casalnuovo, cittadina in provincia di Napoli, dove alcuni malviventi hanno rubato uno sportello bancomat, lo hanno attaccato dietro l'auto e sono fuggiti via, trascinandolo per le strade del centro, come dimostra anche un video, realizzato da un cittadino incredulo e pubblicato sui social. Il furto è andato in scena nella notte tra domenica e lunedì: i ladri si sono recati nella filiale della BDM Banca che sorge in corso Umberto, nel centro di Casalnuovo e, dopo essersi introdotti all'interno, hanno sradicato il bancomat. Lo hanno poi legato con una corda dietro l'auto e sono scappati, trascinando la pesante cassaforte di metallo per le strade della cittadina: nella rocambolesca fuga, i malviventi hanno danneggiato anche delle auto in sosta, spargendo sull'asfalto i detriti dello sportello bancomat.

Nella filiale della banca sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno messo in sicurezza l'area ed effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare la dinamica di quanto accaduto. Non è ancora chiaro, inoltre, quanti siano stati i malviventi a entrare in azione, così come non è ancora stato quantificato il bottino con il quale i ladri sono riusciti a fuggire via. Nell'area sono presenti anche delle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero fornire indicazioni utili all'identificazione dei malviventi.