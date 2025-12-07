Un tunnel compreso di illuminazione scavato per entrare in banca: il colpo sventato

Immagine di repertorio

Un tunnel che arrivava fino al vano delle cassette di sicurezza di una banca: i carabinieri, dopo la scoperta, stanno cercando di risalire a chi lo avesse preparato, con ogni probabilità per un colpo imminente. Il tunnel, infatti, era stato anche "completato" con un impianto di illuminazione, segno che dunque l'allestimento fosse ormai pronto. La vicenda è accaduta a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli.

Ad accorgersi del foro è stato il personale della banca che si trova in viale Terracciano, che lo ha notato all'interno del vano che ospita le cassette di sicurezza, avvisando così le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Pomigliano d’Arco e del nucleo operativo di Castello di Cisterna: qui, i militari dell'Arma hanno scoperto che il tunnel sotterraneo, palesemente artigianale, fosse anche completo di impianto di illuminazione, pronto per essere percorso ed utilizzato per accedere all'istituto bancario indisturbati. Dopo gli accertamenti del caso, le indagini si concentrano ora per risalire chi abbia effettuato lo scavo: attualmente, si indaga contro ignoti. Ma non è escluso che nelle prossime ore possa esserci una svolta nelle indagini, magari una volta acquisite eventuali videocamere di sorveglianza in strada, che possano aver immortalato il luogo di "accesso" degli scavatori. Non è escluso che il colpo sarebbe avvenuto durante questo fine settimana, con il lungo ponte dovuto alla festività dell'Immacolata che cade di lunedì: ma la scoperta del foro e da lì dell'intero tunnel, ha probabilmente mandato all'aria i piani dei criminali.