Servizio civile universale 2025, a bando 103 posti al Comune di Napoli: assegno da 507 euro al mese Riparte il bando del servizio civile universale al Comune di Napoli. A disposizione 103 posti per il 2025. Coma fare domanda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Riparte il bando del servizio civile universale per il 2025 che prevede un assegno di 507,30 euro al mese per i partecipanti. Al Comune di Napoli sono disponibili sono 103, che saranno impiegati in tre progetti: “Napoli, giovani ed assistenza 2024”, “Giovani per i giovani 2024”, “La protezione parte dai Giovani”, nell'ambito del programma complessivo dal titolo "Napoli per i Giovani 2024". Al via le domande. Gli aspiranti volontari hanno tempo fino al 18 febbraio 2025, alle ore 14, per candidarsi. Il progetto del Servizio Civile Universale rientra nell'ambito del bando del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede, complessivamente, la selezione di 62.549 operatori volontari da avviare al Servizio nel 2025.

Servizio civile 2025, come fare domanda a Napoli

Il Programma del Comune di Napoli denominato “Napoli per i Giovani 2024”, presentato dall’ Amministrazione Comunale in co-programmazione con l’Associazione di promozione sociale “Callysto Arts”.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone.

Il link per iscriversi al servizio universale civile 2025 al Comune di Napoli

Quanto si guadagna col servizio civile

I volontari ricevono un assegno mensile di servizio civile di 507,30 euro, per un totale annuale di 6.087,60 euro. Il pagamento è forfettario e copre complessivamente trenta giorni al mese per tutta la durata del progetto, a partire dalla data di inizio.