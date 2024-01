Servizio civile universale a Napoli 2024: come fare domanda. L’assegno è di 507 euro al mese Si potranno presentare le domande fino al 15 febbraio 2024. I volontari saranno impegnati nei settori sociali di sostegno e recupero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Comune di Napoli cerca 35 giovani per il servizio civile universale nel 2024. La paga è di 507,30 euro al mese, per 12 mesi. I giovani (da 18 fino a 28 anni) potranno svolgere mansioni per la pubblica amministrazione, in diversi settori, con un impegno di 25 ore a settimana, distribuito su 5 giorni. Una grande opportunità per tante ragazze e ragazzi che potranno avere un'esperienza formativa e remunerata presso l'amministrazione comunale partenopea. C'è tempo fino al 15 febbraio 2024, alle ore 14,00, per presentare la domanda di partecipazione.

Nell'ambito del Bando Servizio Civile Universale, infatti, Palazzo San Giacomo ha presentato il Progetto denominato “Napoli città dei giovani 2023” destinato a 35 aspiranti giovani volontari. I volontari di Servizio Civile dovranno svolgere le attività per cinque ore al giorno per cinque giorni a settimana e per un periodo di dodici mesi. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda online (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone.

Il link per fare domanda per il servizio civile universale al Comune di Napoli

L'assessore Marciani: "Grande esperienza per i giovani napoletani"

Per l’Assessora al Lavoro ed ai Giovani, Chiara Marciani,

“Il servizio civile permetterà a tanti giovani di vivere un’esperienza unica al servizio del proprio territorio, della propria città e di orientarsi nel mondo del lavoro. Grazie ai progetti vincitori sarà possibile stare a diretto contatto con tante realtà diverse e crescere in consapevolezza, conoscenza ed empatia. Un’occasione preziosa per pensare al proprio futuro e acquisire nuove competenze e nuove conoscenze”.

Rimborsate le spese di viaggio

Il periodo prestato come operatore volontario di Servizio civile, su richiesta dell’interessato, è riconosciuto ai fini previdenziali. Se il giovane risiede in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al rimborso, da parte del Dipartimento, delle spese del solo viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più economico). Parimenti ha diritto al rimborso delle spese per raggiungere il luogo di residenza al termine del servizio, che avverrà con le stesse modalità (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più economico). Prevista anche l'assicurazione obbligatoria, a carico dell'ente.

I progetti del Comune di Napoli per il servizio civile universale

Ma quali sono i progetti del Comune di Napoli ai quali si potrà partecipare nel 2024 nell'ambito di "Napoli Città dei giovani 2023"? Eccoli di seguito:

Il progetto prevede di impiegare i volontari nelle attività di sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti.

I requisiti per partecipare

Ecco quali sono i requisiti per presentare domanda di partecipazione:

a) cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

c) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.