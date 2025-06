video suggerito

A Napoli c'è il registro per badanti e babysitter per le offerte di lavoro: come fare domanda A Napoli istituito il registro per gli assistenti familiari. Sul portale gli annunci di badanti e babysitter: come fare domanda per lavorare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

A Napoli istituito il registro per badanti e babysitter per trovare lavoro. Sarà online da domani, mercoledì 25 giugno. E tutti gli aspiranti assistenti familiari potranno iscriversi. In questo modo sarà possibile incrociare domanda delle famiglie e offerta dei lavoratori. Spesso le famiglie sono alla ricerca di collaboratori domestici che possano aiutare ed assistere anziani e bimbi. Per trovarli ci si affida di solito al passaparola. Ma il nuovo sistema è molto più comodo e trasparente. E soprattutto sicuro. Il progetto è stato realizzato dal Comune di Napoli. Nato su iniziativa del consigliere Sergio Colella in collaborazione con l'assessorato al Lavoro, guidato da Chiara Marciani. "Finalmente – commenta Colella – parte questa iniziativa per aiutare i nostri anziani e perché no anche con le babysitter".

Come funziona il registro degli assistenti familiari

A partire da domani, mercoledì 25 giugno, sarà attivo il Registro per assistenti familiari e babysitter del Comune di Napoli, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e al Lavoro. Uno strumento pubblico e trasparente per favorire l’incontro tra domanda e offerta di assistenza familiare, migliorando la qualità del lavoro di cura e sostenendo le famiglie nel delicato compito dell’assistenza a persone non autosufficienti e nella gestione quotidiana dei minori.

Il Registro sarà consultabile da cittadini e cittadine che necessitano di assistente familiare o babysitter, garantendo informazioni verificate su disponibilità, competenze e referenze degli operatori. Si tratta di un passo importante nella direzione della professionalizzazione del lavoro di cura e sostegno concreto alle famiglie, con particolare attenzione ai soggetti più fragili e alle esigenze educative e di conciliazione vita-lavoro.

Come fare domanda per lavorare come badante e babysitter a Napoli

Possono presentare domanda come assistenti tutti i cittadini maggiorenni (italiani e stranieri regolarmente soggiornanti) residenti da almeno 6 mesi nel territorio comunale, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso consultabile sul sito del Comune, nella sezione Giovani e Lavoro.

I soggetti interessati potranno presentare la domanda di iscrizione – a partire da mercoledì 25 giugno 2025 alle ore 10:00 – accedendo tramite identità certificata alla piattaforma dedicata raggiungibile al link https://registroassistentifamiliari.comune.napoli.it, seguendo l'intera procedura.

Il link per usare il registro degli assistenti familiari, badanti, colf e babysitter

L’assessora alle Politiche Giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani, ha dichiarato:

“Con l’istituzione del Registro intendiamo rispondere a un bisogno concreto della nostra città, promuovendo un sistema trasparente di incontro tra domanda e offerta nel settore dell’assistenza domiciliare. E' uno strumento utile per le famiglie, che potranno contare su un servizio pubblico affidabile, e per i lavoratori e le lavoratrici del settore, che vedono riconosciuto il proprio ruolo fondamentale nel prendersi cura delle persone più fragili”.

Mentre Sergio Colella, ha aggiunto:

“Il Registro degli assistenti familiari è una misura di civiltà e uno strumento di welfare integrativo, che consentirà nella pratica un servizio di assistenza qualificata a beneficio anche di lavoratori e lavoratrici del settore. Questo strumento rappresenta una garanzia concreta per i nuclei familiari che ricorrono a tali prestazioni per la cura e l'assistenza di persone fragili e dei bambini. Si allarga, inoltre, la platea dei diritti sociali e l'assistenza in favore degli anziani viene disciplinata con un iter ben definito, senza lasciare nulla al caso. Napoli in questo vuole essere capofila e generare benessere”.