Bonus sport Campania 2025 da 400 euro per i figli fino a 15 anni: come fare domanda Al via le domande per il voucher sport minori in Campania: contributi fino a 400 euro a figlio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Al via le domande per accedere al Bonus sport da 400 euro in Campania, destinato ai bambini da 6 a 15 anni. Si tratta del voucher per contribuire all'accesso gratuito dei minori alle attività sportive. Si può presentare domanda a partire da oggi, 1 luglio, e fino al 31 luglio prossimo. Per farlo, però, bisogna avere un Isee massimo di 17mila euro se il nucleo familiare ha fino a tre figli e di 28mila euro se il nucleo familiare è composto da quattro o più figli.

Voucher sportivo Campania: qual è l'importo del contributo

Il contributo massimo è di 400 euro per ogni ragazzo e ragazza, con agevolazioni maggiori per le famiglie numerose. Il Voucher Sportivo Minori è un'iniziativa promossa dalla Regione Campania, attuata dall'Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport (ARUS), volta a sostenere le famiglie in condizioni di vulnerabilità economica. L'obiettivo è facilitare l'accesso gratuito dei minori di età compresa tra i 6 e i 15 anni alle attività sportive, contrastando gli effetti negativi della crisi economica e promuovendo l'inclusione sociale e il diritto allo sport per tutti. Sarà richiesto di prendere visione dell'Informativa sulla Privacy e di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali durante la procedura online.

Come spendere il bonus sport

Il voucher è spendibile esclusivamente presso le associazioni, società sportive e gruppi sportivi inseriti nell'elenco ufficiale del progetto, disponibile al momento della presentazione della domanda. Il servizio è rivolto ai genitori o tutori legali di minori residenti in Regione Campania, di età compresa tra i 6 e i 15 anni (requisito posseduto al momento della domanda). Per presentare domanda, bisogna selezionare una delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) o Gruppi Sportivi che hanno aderito al progetto.

Il link per fare domanda per il Voucher Sportivo Minori