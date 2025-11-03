Serve sangue per il poliziotto Ciro Cozzolino, ferito nell’incidente a Torre del Greco in cui è morto il collega Aniello Scarpati
C'è bisogno di sangue per Ciro Cozzolino, l'agente della Polizia di Stato di 38 anni che sabato 1° novembre, a Torre del Greco, nella provincia di Napoli, è rimasto ferito in un incidente stradale che ha coinvolto la volante sulla quale si trovava; il collega, Aniello Scarpati, 47 anni, è invece morto nell'impatto. Ciro Cozzolino è ricoverato all'ospedale del Mare di Napoli, in Terapia Intensiva: per il 38enne è arrivato, nelle scorse ore, un appello a donare sangue. In una nota dell'associazione Donatori Volontari Polizia di Stato della Campania, il presidente regionale, Tommaso Delli Paoli, chiede che ci si rechi al centro trasfusioni dell'ospedale del Mare a donare sangue per l'agente della Polizia di Stato.
"Ciro ha bisogno di noi. Ha urgente bisogno di trasfusioni di sangue, in particolare del gruppo sanguigno A Negativo. In momenti come questi, la nostra comunità ha la straordinaria opportunità di unirsi e dimostrare che la solidarietà è più forte di qualsiasi avversità" si legge nella nota. "Recatevi presso il centro trasfusionale dell'ospedale del Mare, aperto dalle 8 alle 14, e donate il vostro sangue per Ciro. Ogni goccia conta, ogni gesto di altruismo può fare la differenza tra la vita e la morte" continua Delli Paoli, che poi conclude: "Insieme possiamo dimostrare che la nostra comunità è unita e pronta a sostenere chi ha bisogno. Facciamo sentire la nostra presenza e il nostro affetto. Non lasciamo che la paura e la tristezza ci fermino; trasformiamo il dolore in forza e speranza".
L'incidente a Torre del Greco in cui è morto il poliziotto Aniello Scarpati
Il tragico incidente in cui ha perso la vita il poliziotto Aniello Scarpati e in cui è rimasto ferito il collega Ciro Cozzolino si è verificato nelle prime ore di sabato 1° novembre. La volante della Polizia di Stato in cui si trovavano i due agenti, mentre percorreva viale Europa a Torre del Greco, per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con un suv Bmw. L'auto di pattuglia è stata sbalzata per diversi metri dopo il violento impatto e i due poliziotti sono rimasti incastrati nell'abitacolo: Aniello Scarpati è morto sul colpo, mentre Ciro Cozzolino è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Il conducente del suv, invece, dopo l'incidente si è reso irreperibile.
Arrestato l'autista del suv: positivo alle droghe
Subito dopo l'impatto, immediate sono scattate le indagini della Polizia di Stato per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e per rintracciare il conducente della Bmw che si è scontrata con la volante. Nel corso della giornata di sabato 1° novembre, però, l'uomo alla guida della Bmw, accompagnato dal suo avvocato, si è presentato in commissariato: si tratta di un 28enne, imprenditore di Ercolano, che è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato; l'uomo, infatti, è risultato positivo alle droghe. Dovrà rispondere anche di omissione di soccorso per essere fuggito dopo l'incidente.