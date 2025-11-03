Serve sangue per il poliziotto Ciro Cozzolino, ferito nell’incidente a Torre del Greco in cui è morto il collega Aniello Scarpati

Ciro Cozzolino, agente della Polizia di Stato, è rimasto ferito sabato 1° novembre in un incidente stradale a Torre del Greco; il collega, Aniello Scarpati, 47 anni, è invece deceduto. Cozzolino è ricoverato in ospedale in Terapia Intensiva e ha bisogno di sangue.

Vittorio Pisani, capo della Polizia di Stato, in visita all’agente Ciro Cozzolino in ospedale

C'è bisogno di sangue per Ciro Cozzolino, l'agente della Polizia di Stato di 38 anni che sabato 1° novembre, a Torre del Greco, nella provincia di Napoli, è rimasto ferito in un incidente stradale che ha coinvolto la volante sulla quale si trovava; il collega, Aniello Scarpati, 47 anni, è invece morto nell'impatto. Ciro Cozzolino è ricoverato all'ospedale del Mare di Napoli, in Terapia Intensiva: per il 38enne è arrivato, nelle scorse ore, un appello a donare sangue. In una nota dell'associazione Donatori Volontari Polizia di Stato della Campania, il presidente regionale, Tommaso Delli Paoli, chiede che ci si rechi al centro trasfusioni dell'ospedale del Mare a donare sangue per l'agente della Polizia di Stato.

"Ciro ha bisogno di noi. Ha urgente bisogno di trasfusioni di sangue, in particolare del gruppo sanguigno A Negativo. In momenti come questi, la nostra comunità ha la straordinaria opportunità di unirsi e dimostrare che la solidarietà è più forte di qualsiasi avversità" si legge nella nota. "Recatevi presso il centro trasfusionale dell'ospedale del Mare, aperto dalle 8 alle 14, e donate il vostro sangue per Ciro. Ogni goccia conta, ogni gesto di altruismo può fare la differenza tra la vita e la morte" continua Delli Paoli, che poi conclude: "Insieme possiamo dimostrare che la nostra comunità è unita e pronta a sostenere chi ha bisogno. Facciamo sentire la nostra presenza e il nostro affetto. Non lasciamo che la paura e la tristezza ci fermino; trasformiamo il dolore in forza e speranza".

Aniello Scarpati, il poliziotto deceduto. A destra, l’auto di servizio travolta a Torre del Greco

L'incidente a Torre del Greco in cui è morto il poliziotto Aniello Scarpati

Il tragico incidente in cui ha perso la vita il poliziotto Aniello Scarpati e in cui è rimasto ferito il collega Ciro Cozzolino si è verificato nelle prime ore di sabato 1° novembre. La volante della Polizia di Stato in cui si trovavano i due agenti, mentre percorreva viale Europa a Torre del Greco, per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con un suv Bmw. L'auto di pattuglia è stata sbalzata per diversi metri dopo il violento impatto e i due poliziotti sono rimasti incastrati nell'abitacolo: Aniello Scarpati è morto sul colpo, mentre Ciro Cozzolino è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Il conducente del suv, invece, dopo l'incidente si è reso irreperibile.

Arrestato l'autista del suv: positivo alle droghe

Subito dopo l'impatto, immediate sono scattate le indagini della Polizia di Stato per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e per rintracciare il conducente della Bmw che si è scontrata con la volante. Nel corso della giornata di sabato 1° novembre, però, l'uomo alla guida della Bmw, accompagnato dal suo avvocato, si è presentato in commissariato: si tratta di un 28enne, imprenditore di Ercolano, che è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato; l'uomo, infatti, è risultato positivo alle droghe. Dovrà rispondere anche di omissione di soccorso per essere fuggito dopo l'incidente.