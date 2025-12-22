Sequestrati 70 chili di prodotti ittici a Pozzuoli, passante aizza l’abusivo contro i poliziotti

Un 46enne è stato denunciato a Pozzuoli (Napoli): ha inveito contro i poliziotti e ha incitato un commerciante abusivo a reagire contro il sequestro in corso.

Mentre era in corso il sequestro dei prodotti ittici, uno sconosciuto si è fermato, ha iniziato ad insultare i poliziotti e ad aizzare il commerciante abusivo a reagire contro di loro. Scena inspiegabile, quella avvenuta a Pozzuoli, in provincia di Napoli, e che si è conclusa con la denuncia a piede libero per l'uomo, identificato in un 46enne del posto: dovrà rispondere di istigazione a delinquere, favoreggiamento personale, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

È avvenuto nella mattinata di ieri, 21 dicembre, nel porto di Pozzuoli, area dove, nei giorni precedenti alle festività natalizie, "tradizionalmente" spuntano bancarelle di pesce abusive. Il servizio di controllo, condotto dal commissariato di Pozzuoli della Polizia di Stato in collaborazione con la Capitaneria di Porto e la Polizia Locale, era finalizzato proprio al contrasto alla vendita abusiva. Gli operatori hanno individuato un commerciante abusivo che aveva esposto per la vendita circa 70 chili di prodotti ittici; dal veloce controllo è emerso che non era in possesso delle relative autorizzazioni. Tutta la merce, priva dei requisiti di tracciabilità e quindi anche potenzialmente pericolosa per il consumatore, è finita sotto sequestro.

In quei momenti è arrivato il 46enne, anche lui del posto, apparso in evidente stato di agitazione; l'uomo, che stando a quanto accertato non aveva nessun rapporto con l'abusivo e nemmeno era in qualche modo coinvolto nella vendita, ha cominciato ad inveire contro poliziotti e militari e al tempo stesso incitava il commerciante a reagire, spingendolo ad opporsi al sequestro; identificato, è stato denunciato a piede libero.