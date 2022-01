Sequestrati 12 flaconi di “Droga dello stupro”: erano nascosti in un cassetta dell’energia elettrica Sono stati sequestrati 12 flaconi di Ghb, conosciuta anche come droga dello stupro, a Napoli: i flaconi erano nascosti in una cassetta dell’energia elettrica.

A cura di Ilaria Quattrone

Dodici flaconi di Ghb, conosciuta come la droga della stupro, nascosti in una cassetta dell'energia elettrica: è quanto trovato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 gennaio, durante dei controlli dagli agenti del Commissariato Secondigliano a Napoli. Al momento non è ancora chiaro chi abbia nascosto i flaconi. Sul caso indaga quindi la polizia, in attesa di ulteriori riscontri. La droga è stata comunque sequestrata.

I farmaci sono stati sequestrati

Ieri pomeriggio gli agenti stavano svolgendo dei normali controlli sul territorio. A un certo punto, mentre si trovavano in via della Bussola, hanno trovato i dodici flaconi nascosti nella cassetta. Il Ghb viene utilizzato per il trattamento dell'alcolismo cronico, ma è conosciuto soprattutto come stupefacente e con l'appellativo di "droga dello stupro". I farmaci sono stati quindi sequestrati. Non è però ancora chiaro chi possa averli nascosti nella cassetta.

A Giugliano arrestato un 52enne

Negli ultimi anni si sta diffondendo l'acquisto e il consumo di Ghb. Solo alcuni mesi fa, un uomo di 52 anni – residente a Giugliano – era stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti lo avevano trovato con un litro di droga dello stupro. L'uomo avrebbe acquistato la sostanza online per circa cento euro. Il corriere gliela aveva appena consegnata quando gli agenti lo hanno arrestato. La polizia era risalita a lui dopo giorni di accertamenti: gli investigatori stavano infatti monitorando la spedizione e quando hanno visto il corriere consegnare la droga, hanno controllato e arrestato il 52enne.