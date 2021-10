Compra Gbl online ma con la droga dello stupro arriva la polizia: arrestato a Giugliano Un 52enne è stato arrestato a Giugliano (Napoli) per detenzione di stupefacenti: aveva acquistato online un litro di solvente a base di Gbl, la cosiddetta droga dello stupro; gli agenti lo hanno bloccato subito dopo la consegna da parte del corriere. Il flacone, comprato per circa 100 euro, è stato sequestrato.

A cura di Nico Falco

Compra la droga dello stupro online, arrestato a Giugliano

L'uomo, B. A., è stato bloccato dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Napoli in via Stella Maris, a Varcaturo, frazione del popoloso comune del Napoletano. Gli agenti erano già sulle sue tracce e stavano monitorando la spedizione, sono entrati in azione non appena il corriere ha consegnato il pacco. Il 52enne è stato fermato e controllato.

Il Gbl venduto su Internet a 70 euro al litro

Nel plico sequestrato dai poliziotti c'era una confezione da un litro: si tratta di un solvente che viene utilizzato in ambito industriale e nelle carrozzerie per sverniciare, ma che il Italia, così come in numerosi altri Paesi, è vietato perché viene utilizzato anche come stupefacente; è, in pratica, quello che viene conosciuto come "droga dello stupro": bastano poche gocce per far perdere conoscenza a chi la assume.

In Italia è vietata sia la vendita sia la detenzione dei prodotti a base di Gbl, ma non è difficile acquistarli su shop esteri, anche nel circuito legale. Basta infatti una veloce ricerca su Internet per trovare diverse offerte su siti specializzati in prodotti di pulizia: un litro di solvente costa dai 70 ai 100 euro.