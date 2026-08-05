video suggerito
Sede della Regione Campania, principio di incendio a Palazzo Santa Lucia
A Napoli i vigili del fuoco intervengono per una verifica dopo un principio di incendio già circoscritto.
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Le fiamme si spengono prima ancora che i vigili del fuoco arrivino sul posto. È quanto risulta da Palazzo Santa Lucia, sede della Giunta regionale della Campania a Napoli, dove questa mattina si è sviluppato un principio di incendio in un locale tecnico dell'edificio. Sul posto c'è una camionetta dei Vigili del Fuoco.
Non è ancora chiaro se all’origine del rogo ci sia un guasto alla caldaia o materiali legati al cantiere per il restyling della facciata e la ristrutturazione interna del palazzo regionale, attualmente in corso.