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Sede della Regione Campania, principio di incendio a Palazzo Santa Lucia

A Napoli i vigili del fuoco intervengono per una verifica dopo un principio di incendio già circoscritto.
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A cura di Cir. Pel.
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Le fiamme si spengono prima ancora che i vigili del fuoco arrivino sul posto. È quanto risulta da Palazzo Santa Lucia, sede della Giunta regionale della Campania a Napoli, dove questa mattina si è sviluppato un principio di incendio in un locale tecnico dell'edificio. Sul posto c'è una camionetta dei Vigili del Fuoco.
Non è ancora chiaro se all’origine del rogo ci sia un guasto alla caldaia o materiali legati al cantiere per il restyling della facciata e la ristrutturazione interna del palazzo regionale, attualmente in corso.

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